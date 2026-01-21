Пожар произошел в административном здании на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы произошел крупный пожар. Загорелось административное здание на Белореченской улице, на первом этаже там расположен продуктовый магазин.

По данным МЧС, огонь возник на третьем этаже в складском помещении и быстро охватил соседние помещения. Точная площадь пока неизвестна. Из окон идет густой дым. Не месте работают пожарные. О причинах происшествия пока ничего неизвестно.

