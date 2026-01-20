Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 января, 19:30

Происшествия

Новости регионов: в подмосковном Дзержинском друзья едва не сожгли девушку на дне рождения

Новости регионов: в подмосковном Дзержинском друзья едва не сожгли девушку на дне рождения

Мать пловца Николая Свечникова вылетит в Стамбул на опознание

В Измайловском парке спасли заблудившегося пенсионера

Новости регионов: двое детей провалились под лед на реке Десне в Брянске

Большегруз загорелся на трассе под Дмитровом

Российские дипломаты подтвердили обнаружение тела на берегу Босфора

Водосточная труба упала на Беговой улице в Москве

В Босфоре найдено тело, предположительно, пловца Николая Свечникова

Новости мира: Макрон предложил провести встречу G7 с участием России и Украины

Дело мужчины, бросившего ребенка об пол в Шереметьево, поступило в суд

В подмосковном Дзержинском девушка отмечала день рождения и друзья решили оригинально ее поздравить. На крыльце подъезда они вручили мини-торт, украшенный пиротехникой. В этот момент один из участников торжества устроил "дождь" из муки. Все это моментально вспыхнуло возле головы и одежды ребенка.

В Ненецком автономном округе завершилась ежегодная кампания по доставке школьников из отдаленных районов тундры к месту учебы. Последние вертолеты с детьми на борту приземлились в столице округа – Нарьян-Маре. Дети из кочевых семей и маленьких поселков вынуждены жить в интернатах в течение учебного года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоАлексей Лазаренко

Как введение фиксированного депозита отразится на рынке аренды?

Мера сможет защитить арендаторов, не задевая интересы владельцев недвижимости

Однако эксперты уверены: инициатива выглядит необоснованной

Читать
закрыть

Как распознать недобросовестного туроператора?

Доверять поездку следует профессиональным компаниям с федеральным статусом

Важно проверять турагентов, которые должны иметь собственный реестровый номер

Читать
закрыть

Чем опасна магнитная буря класса G4?

Люди со слабым здоровьем могут почувствовать недомогание

Реальную опасность магнитных бурь могут почувствовать на себе космонавты

Читать
закрыть

Как может поменяться турецкая система "все включено"?

Специалисты предлагают перейти на модель с выбором только нужных опций

Однако эксперты уверены: система "все включено" не подвергнется кардинальному пересмотру

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам повышений заработных плат в 2026 году?

Прогнозы по зарплате свидетельствуют о значительном замедлении темпов ее роста

В 2026 году увеличение может сократиться примерно на треть по сравнению с 2025-м

Читать
закрыть

Будут ли молодым семьям в России выдавать жилье по соцнайму?

Строительство и передача жилья по социальному найму поддержит рождаемость в России

Бесплатные квартиры в настоящее время выдаются, но среди определенных категорий населения

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать работу детских садов в РФ?

Нынешнее расписание детских садов неудобно для работающих мам и пап

Психологи уверены: продление работы сада не станет негативным фактором для психики ребенка

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся морозы?

Пик похолодания наступит 23–24 января

К самым последним дням января температура начнет повышаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика