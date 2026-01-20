Новости регионов: в подмосковном Дзержинском друзья едва не сожгли девушку на дне рождения

В подмосковном Дзержинском девушка отмечала день рождения и друзья решили оригинально ее поздравить. На крыльце подъезда они вручили мини-торт, украшенный пиротехникой. В этот момент один из участников торжества устроил "дождь" из муки. Все это моментально вспыхнуло возле головы и одежды ребенка.

В Ненецком автономном округе завершилась ежегодная кампания по доставке школьников из отдаленных районов тундры к месту учебы. Последние вертолеты с детьми на борту приземлились в столице округа – Нарьян-Маре. Дети из кочевых семей и маленьких поселков вынуждены жить в интернатах в течение учебного года.

