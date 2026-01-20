Мать пловца Николая Свечникова вылетит в Стамбул на опознание

Мать российского пловца Николая Свечникова в ближайшее время вылетит из Москвы в Стамбул для участия в опознании и ДНК-экспертизе. Ранее на дне Босфора обнаружили тело мужчины в плавательном костюме. Российское посольство подтвердило эту информацию.

Турецкая полиция предполагает, что погибшим может быть Николай Свечников, пропавший во время международного заплыва "Босфор-2025" в августе прошлого года. По версии следствия, спортсмену стало плохо, и он начал тонуть под мостом Султана Фатиха.

