20 января, 18:15

Происшествия

Мать пловца Николая Свечникова вылетит в Стамбул на опознание

Мать российского пловца Николая Свечникова в ближайшее время вылетит из Москвы в Стамбул для участия в опознании и ДНК-экспертизе. Ранее на дне Босфора обнаружили тело мужчины в плавательном костюме. Российское посольство подтвердило эту информацию.

Турецкая полиция предполагает, что погибшим может быть Николай Свечников, пропавший во время международного заплыва "Босфор-2025" в августе прошлого года. По версии следствия, спортсмену стало плохо, и он начал тонуть под мостом Султана Фатиха.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествияспортза рубежомвидео

