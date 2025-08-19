Спасатели не уверены, что застрявшая в горах Киргизии альпинистка жива

Спасатели не знают, жива ли альпинистка из Москвы, которая застряла в горах Киргизии. Об этом сообщили в Федерации альпинизма России.

В настоящее время до нее пытается добраться спасательная группа. Москвичка поднялась на самую высокую точку Тянь-Шаня на высоту более 7 тысяч метров. Однако там она сломала ногу и не смогла спуститься. Спасти ее пытались уже несколько раз.

