Число эвакуированных из-за природного пожара на Тенерифе может достигнуть 26 тысяч человек

Число эвакуированных из-за природного пожара на острове Тенерифе может превысить 26 тысяч человек. Об этом сообщили экстренные службы Испании.

Люди продолжают уезжать из опасных районов. Возгорание произошло в среду, 16 августа, что стало следствием аномальной жары. Огонь уже охватил 5 тысяч гектаров, периметр пожара составил 50 километров. Это самый масштабный природный пожар на Тенерифе за последние 40 лет.

Взять его под контроль пока не удается. В тушении задействованы не только наземные силы, но и два десятка воздушных судов. Произошедшее не затронуло популярные туристические районы, оба аэропорта острова продолжают работу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.