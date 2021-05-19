Состояние пострадавшей в ДТП с участием Эдварда Била ухудшилось

Состояние женщины, которая пострадала в аварии с участием блогера Эдварда Била, ухудшилось. Как рассказал ее адвокат, женщина перенесла очередную операцию, а потом ей стало плохо.

Консультант Госдумы Мария Артемова получила серьезные травмы, когда ее машину протаранил автомобиль Эдварда Била. Случилось это 1 апреля на Смоленской площади в Москве. Блогер на большой скорости выехал на встречную полосу, где столкнулся с четырьмя автомобилями.

Пока идет расследование, Тверской районный суд запретил Билу пользоваться интернетом и мобильным телефоном, а также выходить в ночное время из дома и садиться за руль автомобиля. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.