На Михневской улице сгорел автомобиль

На Михневской улице пожарным удалось потушить автомобиль до того, как огонь перекинулся на соседние машины. Возгорание произошло на парковке под окнами жилого комплекса.

Следственный комитет начал проверку, версию поджога не исключают. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.