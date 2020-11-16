ЦОДД призвал московских водителей не выезжать на летней резине

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Центр организации дорожного движения обратился к автомобилистам с просьбой быть особенно внимательными на столичных дорогах и воздержаться от поездок на летней резине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦОДД.

Отмечается, что в столичном регионе зафиксирована температура ниже нуля, поэтому на дорогах возможна гололедица, а в таких условиях летние шины не обеспечивают хорошего сцепления с дорожным покрытием.

"Шансы попасть в ДТП возрастают", – подчеркнули к пресс-службе.

Кроме того, в ЦОДД рекомендуют в случае небольших ДТП составлять европротокол, что даст возможность не осложнять движение и не подвергать опасности всех участников дорожного движения.

В пресс-службе автовладельцев попросили быть особенно аккуратными на дорогах и держать дистанцию, а также не совершать резких маневров, торможений.

"Особенно внимательными необходимо быть при проезде мостов, эстакад, изгибающихся дугой надземных путепроводов, а также в местах, где количество полос уменьшается", – подчеркнули в пресс-службе.

Ранее синоптики заявили о приходе в Москву метеорологической зимы. Эксперты отметили, что до этого момента с начала ноября температура еще не опускалась ниже нуля градусов.