Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Транспорт

13:29

ЦОДД призвал московских водителей не выезжать на летней резине

транспорт погода

Фото: Москва 24/Александр Сивцов

Центр организации дорожного движения обратился к автомобилистам с просьбой быть особенно внимательными на столичных дорогах и воздержаться от поездок на летней резине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦОДД.

Отмечается, что в столичном регионе зафиксирована температура ниже нуля, поэтому на дорогах возможна гололедица, а в таких условиях летние шины не обеспечивают хорошего сцепления с дорожным покрытием.

"Шансы попасть в ДТП возрастают", – подчеркнули к пресс-службе.

Кроме того, в ЦОДД рекомендуют в случае небольших ДТП составлять европротокол, что даст возможность не осложнять движение и не подвергать опасности всех участников дорожного движения.

В пресс-службе автовладельцев попросили быть особенно аккуратными на дорогах и держать дистанцию, а также не совершать резких маневров, торможений.

"Особенно внимательными необходимо быть при проезде мостов, эстакад, изгибающихся дугой надземных путепроводов, а также в местах, где количество полос уменьшается", – подчеркнули в пресс-службе.

Ранее синоптики заявили о приходе в Москву метеорологической зимы. Эксперты отметили, что до этого момента с начала ноября температура еще не опускалась ниже нуля градусов.

Москвичам рассказали о погоде 16 ноября

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать