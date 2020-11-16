ЦОДД призвал московских водителей не выезжать на летней резине

Фото: Москва 24/Александр Сивцов
Центр организации дорожного движения обратился к автомобилистам с просьбой быть особенно внимательными на столичных дорогах и воздержаться от поездок на летней резине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦОДД.
Отмечается, что в столичном регионе зафиксирована температура ниже нуля, поэтому на дорогах возможна гололедица, а в таких условиях летние шины не обеспечивают хорошего сцепления с дорожным покрытием.
"Шансы попасть в ДТП возрастают", – подчеркнули к пресс-службе.
Кроме того, в ЦОДД рекомендуют в случае небольших ДТП составлять европротокол, что даст возможность не осложнять движение и не подвергать опасности всех участников дорожного движения.
В пресс-службе автовладельцев попросили быть особенно аккуратными на дорогах и держать дистанцию, а также не совершать резких маневров, торможений.
"Особенно внимательными необходимо быть при проезде мостов, эстакад, изгибающихся дугой надземных путепроводов, а также в местах, где количество полос уменьшается", – подчеркнули в пресс-службе.
Ранее синоптики заявили о приходе в Москву метеорологической зимы. Эксперты отметили, что до этого момента с начала ноября температура еще не опускалась ниже нуля градусов.
Москвичам рассказали о погоде 16 ноября
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: