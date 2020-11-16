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Происшествия

20:30

Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Подмосковье

происшествия пожар

Фото: соцсети

Следственный комитет возбудил уголовное дело после пожара в квартире в Подмосковье, в котором погибли мужчина и пятилетний ребенок. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

"Следователем следственного отдела по г. Сергиеву Посаду ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум лицам (часть 3 статьи 109 УК РФ)", – отметила она.

Следователи установят причины и условия, приведшие к гибели людей. По словам Врадий, планируется назначение пожарно-технической и судебно-медицинских экспертиз.

Ранее сообщалось, что в результате пожара погиб один человек. Еще пятеро пострадали в результате инцидента, среди них двое – дети. Из дома были эвакуированы 15 жителей.

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