Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Подмосковье

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Возгорание произошло в квартире жилого дома в городе Пересвете в Сергиево-Посадском городском округе Подмосковья. Об этом сообщает ТАСС.

"В результате пожара один человек погиб, пять пострадали, двое из них дети – девочка семи лет и мальчик четырех лет", – рассказал собеседник агентства.

На данный момент возгорание локализовано, но тушение продолжается. Из дома также эвакуировали 15 человек в целях безопасности.

Накануне пожар произошел в квартире на северо-востоке Москвы. Позже стало известно, что речь идет о Минусинской улице. Огонь удалось потушить на площади 35 квадратных метров.

