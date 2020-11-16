Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в квартире на Минусинской улице

Сотрудники МЧС потушили пожар, который произошел в квартире на северо-востоке Москвы. Об этом говорится на сайте экстренного ведомства.

"Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из горевшей и соседних квартир были спасены шесть человек. Сведений о пострадавших не поступало", – заявили в пресс-службе.

В 23:37 возгорание было ликвидировано. Известно, что площадь пожара составила 35 квадратных метров. Пожар был по адресу: улица Минусинская, дом 10.

Ранее сотрудники МЧС ликвидировали пожар на западе Москвы. Площадь возгорания достигала 50 квадратных метров.