Пожар произошел в квартире на северо-востоке Москвы

Фото: Агентство "Москва"

Квартира горит в жилом доме на Минусинской улице. На место происшествия были направлены оперативные ведомства, заявил ТАСС источник в экстренных службах города.

"Пожар бушует по адресу Минусинская улица, дом 10", – говорится в сообщении. Согласно предварительным данным, загорелись несколько комнат квартиры, где находятся люди.

На место прибыли спасатели, приступившие к тушению огня. Площадь пожара в доме на северо-востоке Москвы сейчас неизвестна.

Ранее пожар в доме на западе города потушили. В результате происшествия никто не пострадал.