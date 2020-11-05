Автомобиль загорелся на съезде с Киевского шоссе на МКАД

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Автомобиль загорелся на 45-м километре МКАД, сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

"На 45-м километре МКАД загорелся автомобиль на съезде с Киевского шоссе. На месте работают спецслужбы", – проинформировало ведомство.

Автомобилистов, проезжающих в том районе, призвали быть внимательнее. Сообщается, что съезд на внешнюю сторону МКАД полностью перекрыт.

Ранее на юго-западе Москвы произошло ДТП с участием легкового автомобиля и машины скорой помощи. В результате аварии пострадал фельдшер.

Также на Садово-Триумфальной улице автомобиль въехал в автобусную остановку. Сообщалось, что девушка отвлеклась во время вождения. В результате инцидента пострадали три человека.