"Ребенок дико плакал": очевидец рассказала о запертой в машине девочке

Очевидец рассказала о найденной в машине девочке

В Москве в районе Южное Бутово очевидцы обнаружили в закрытой машине маленькую девочку. Одна из местных жительниц рассказала Москве 24 подробности произошедшего.

Малыш всю ночь провел в автомобиле, отметила очевидец Екатерина Елисеева. При этом ребенок сильно плакал.

"Его достали из задней двери. Участковый машину вскрыл и достал", – рассказала женщина.

Она добавила, что после этого на место инцидента пришла женщина с папкой документов девочки. Очевидец предположила, что это могла быть прабабушка малышки.

В пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ рассказали, что автомобиль с малышом располагался на улице Маршала Савицкого. Спасатели Московского авиационного центра вскрыли дверь машины в присутствии сотрудников полиции.

"В машине оказался ребенок около годика. Судя по одежде, девочка. Родных поблизости нет. Полиция сейчас занимается поиском, а мы ждем скорую помощь", – рассказал старший дежурной смены Александр Климанов.

Отмечается, что в настоящее время специалисты выясняют детали произошедшего, а также занимаются поиском родителей малыша. Сама девочка находится в больнице.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту жестокого обращения с малолетними в семье в Хамовниках. В ближайшее время мать детей доставят в подразделение СК для проведения необходимых следственных действий, также будет решен вопрос о месте пребывания детей.

