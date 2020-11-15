"Ребенок дико плакал": очевидец рассказала о запертой в машине девочке

19:38
Очевидец рассказала о найденной в машине девочке
В Москве в районе Южное Бутово очевидцы обнаружили в закрытой машине маленькую девочку. Одна из местных жительниц рассказала Москве 24 подробности произошедшего.
Малыш всю ночь провел в автомобиле, отметила очевидец Екатерина Елисеева. При этом ребенок сильно плакал.
"Его достали из задней двери. Участковый машину вскрыл и достал", – рассказала женщина.
Она добавила, что после этого на место инцидента пришла женщина с папкой документов девочки. Очевидец предположила, что это могла быть прабабушка малышки.
В пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ рассказали, что автомобиль с малышом располагался на улице Маршала Савицкого. Спасатели Московского авиационного центра вскрыли дверь машины в присутствии сотрудников полиции.
"В машине оказался ребенок около годика. Судя по одежде, девочка. Родных поблизости нет. Полиция сейчас занимается поиском, а мы ждем скорую помощь", – рассказал старший дежурной смены Александр Климанов.
Отмечается, что в настоящее время специалисты выясняют детали произошедшего, а также занимаются поиском родителей малыша. Сама девочка находится в больнице.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту жестокого обращения с малолетними в семье в Хамовниках. В ближайшее время мать детей доставят в подразделение СК для проведения необходимых следственных действий, также будет решен вопрос о месте пребывания детей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: