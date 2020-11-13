Омбудсмен рассказала о состоянии детей, пострадавших при прорыве трубы в Дзержинском

16:27
Фото: телеканал Москва 24
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала о состоянии детей, которые получили ожоги из-за прорыва трубы в подмосковном Дзержинском.
"Как предполагают врачи, девчонки пробудут в больнице чуть больше недели. Прогнозы на выздоровление оптимистичные. Настрой у девочек хороший. Они лежат в одной палате. Скучать им не дают", – приводит РИА Новости ее слова.
Мишонова добавила, что семьям детей оказывают всю необходимую помощь.
Четыре ребенка получили ожоги из-за прорыва трубы с горячей водой в подмосковном Дзержинском накануне. Инцидент произошел на улице Томилинской. Из-за прорыва трубы вода появилась на проезжей части. В этот момент дети переходили дорогу. Они были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.
Из-за аварии на инженерных сетях без отопления остались 38 многоквартирных жилых домов, школа, детский сад и детский центр.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил министру здравоохранения региона Светлане Стригунковой взять на контроль оказание медпомощи детям, которые пострадали в результате прорыва теплотрассы.
Заведующий ожоговым отделением рассказал о самочувствии детей после аварии в Дзержинском
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