Подачу тепла восстановили в подмосковном Дзержинском после ЧП

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В подмосковном Дзержинском восстановили подачу отопления и горячей воды в дома после аварии, из-за которой четыре ребенка получили ожоги паром. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минэнерго региона.

"Подача горячей воды и отопления на улице Томилинской в Дзержинском восстановлена по основной сети", – говорится в сообщении.

Прорыв трубы с горячей водой в подмосковном Дзержинском спровоцировал проблемы с теплоснабжением в 38 многоквартирных домах, а также в средней общеобразовательной школе, детском саду и детском центре творчества.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил министру здравоохранения региона Светлане Стригунковой взять на контроль оказание медпомощи детям, которые пострадали в результате прорыва теплотрассы.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".