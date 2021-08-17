Новости России: поезд врезался в трактор в Приамурье

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Поезд протаранил стоящий на путях трактор. Авария произошла в Приамурье. На кадрах видно, как рабочие сигналят машинисту, но тот не успевает затормозить. Трактор от удара вынесло с путей. Обошлось без пострадавших.
Ростовскую область атакуют гигантские зеленые комары. Насекомые залетают в транспорт и квартиры. Местные жители боятся, что они могут переносить заболевания, например, малярию. Однако экологи успокаивают: это так называемые комары-звонцы. Они не кусаются и не пьют кровь, но при выключенном свете могут залететь в глаза и нос.
В Екатеринбурге не выявили вредных веществ в воздухе. Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал об утечке химического вещества в поселке Рудный. Специалисты инженерно-химической лаборатории взяли пробы воздуха. Утечка вредных веществ не подтвердилась. Также некоторые СМИ писали, что видимость в этом районе могла ухудшиться из-за взрыва на промзоне, но эта информация тоже не подтвердилась.
Своим "уловом" делятся грибники из Ленобласти. Они говорят, что в этом году такой урожай, что грибы можно собирать ведрами. Одним счастливчикам удалось найти 357 белых и подосиновиков за пару часов. Другой уверяет, что за час в одиночку собрал два ведра грибов. Рекорд из Тихвина, где за один поход нашли пять сотен белых, пока не побит.
В Санкт-Петербурге зоозащитники сорвали сделку по продаже краснокнижной черепахи. Эксперт по редким животным наткнулась на объявление о продаже в интернете. Назначила встречу с владельцами, на которую пришла с инспекторами Росприроднадзора. Черепаху забрали. Оказалось, что это средиземноморский вид, который, как полагают, в Петербург привезли из Краснодарского края или Дагестана. Состояние черепахи экологи оценивают как удовлетворительное. Ее собираются отпустить на волю по месту обитания.
В Перми электросамокат чуть не разнес всю квартиру. Ударной волной повредило стену. Затем начался пожар. Подъезд многоэтажки так заволокло дымом, что соседям пришлось покинуть дом. По словам очевидцев, владельца самоката отправили в больницу с ожогами.
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