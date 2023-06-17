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Происшествия

Число погибших из-за отравления напитком "Мистер Сидр" выросло до 36 человек

Число погибших из-за отравления напитком "Мистер Сидр" выросло до 36 человек

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Число погибших из-за отравления напитком "Мистер Сидр" выросло до 36 человек, сообщил Минздрав. Еще 106 человек пострадали.

О первых случая отравления стало известно в начале июня. Больше всего людей погибло в Ульяновской области.

Экспертиза выявила в напитке примеси метанола и этилбутирата. По версии следствия, спирт для производства "Мистера Сидра" похитили со складов МВД. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Массовое отравление сидром в РФ
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