Число погибших из-за отравления напитком "Мистер Сидр" выросло до 36 человек, сообщил Минздрав. Еще 106 человек пострадали.

О первых случая отравления стало известно в начале июня. Больше всего людей погибло в Ульяновской области.

Экспертиза выявила в напитке примеси метанола и этилбутирата. По версии следствия, спирт для производства "Мистера Сидра" похитили со складов МВД. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.