Пожарные потушили возгорание в автосервисе в Дзержинском

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Открытое горение удалось ликвидировать в помещениях автосервиса на Алексеевской улице в Дзержинском. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"Пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение в автосервисе <...> в подмосковном Дзержинском", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.

Пожар охватил автосервис ранее в пятницу. Отмечалось, что вспыхнувшее здание расположено недалеко от местной ТЭЦ.

Позже прибывшие на место ЧП пожарные установили, что возгорание началось в гаражных боксах. Пламя удалось локализовать на площади 500 квадратных метров.



В Дзержинском произошло возгорание в автосервисе