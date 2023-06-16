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19:29

Происшествия

Пожарные потушили возгорание в автосервисе в Дзержинском

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Открытое горение удалось ликвидировать в помещениях автосервиса на Алексеевской улице в Дзержинском. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"Пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение в автосервисе <...> в подмосковном Дзержинском", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.

Пожар охватил автосервис ранее в пятницу. Отмечалось, что вспыхнувшее здание расположено недалеко от местной ТЭЦ.

Позже прибывшие на место ЧП пожарные установили, что возгорание началось в гаражных боксах. Пламя удалось локализовать на площади 500 квадратных метров.

В Дзержинском произошло возгорание в автосервисе

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