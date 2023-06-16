Автосервис рядом с ТЭЦ загорелся в подмосковном Дзержинском

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Автосервис в районе дома № 1 по улице Алексеевской загорелся в подмосковном Дзержинском. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе областного управления МЧС России.

"Это автосервис недалеко от ТЭЦ... Ждем информацию по площади", – сообщили в ведомстве.

Согласно данным карт, около мастерской по ремонту автомобилей располагается теплоэлектроцентраль (ТЭЦ).

Прибывшие на место спасатели установили, что загорелись гаражные боксы. Угрозу распространения огня на автосервис сняли. Пожар локализовали на площади 500 квадратных метров.

До этого в Казани загорелась кровля многоэтажного дома на площади 1,1 тысячи квадратов. В ликвидации возгорания участвовали 62 спасателя и 12 единиц техники. Спасатели эвакуировали из здания 132 человека, в том числе двух маломобильных жильцов.