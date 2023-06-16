Пожар произошел в строящемся здании в Щукине

Фото: телеграм-канал "Что там в Москве?"

В строящемся здании на территории Федерального центра медицины катастроф на северо-западе Москвы, по предварительной информации, горит утеплитель. Площадь возгорания – 80 квадратных метров, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Поступила информация о пожаре по адресу улица Щукинская, дом 5, строение 6", – заявил собеседник агентства.

Пресс-служба столичного ГУ МЧС подтвердила факт пожара. Отмечается, что сообщение о возгорании поступило в 17:24 по московскому времени. Из здания самостоятельно эвакуировались порядка 50 человек. В 18:11 пожар был полностью потушен.

Ранее в Курской области загорелся склад для хранения пуха. Площадь пожара составила около 2 тысячи квадратных метров. Пожар удалось локализовать. В его тушении приняли участие более 40 человек и 10 единиц техники.

До этого огонь охватил кровлю пятиэтажного дома на улице Чехова в столице Татарстана. Площадь пожара достигала 1 100 квадратных метров, спасатели эвакуировали из здания 132 человека, в том числе двух маломобильных жильцов.

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