Новости регионов: уровень воды в реке Тобол превысил 8,5 метра

Уровень воды в реке Тобол у Кургана критически растет. Он уже превысил отметку в 8,5 метра и за последние сутки вырос на 123 сантиметра. К этому моменту под воду ушли дороги и мосты, у многих домов уже не видно крыш. В критической ситуации оказалась и Тюменская область. Там объявлена массовая эвакуация. Жителей шести деревень призвали срочно покинуть дома. А в Оренбургской области уровень воды упал, но все еще остается значительно выше опасной отметки.

Тем временем в новосибирском селе посреди водохранилища застрял автомобиль Toyota Land Cruiser. Его не могут вытащить уже почти неделю. Хозяин транспортного средства отправился на рыбалку и попал колесом в трещину льда. Своими силами водитель не справился, на помощь ему пришли спасатели, которые частично вытянули машину. В данный момент работу продолжают водолазы.

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