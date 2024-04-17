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17 апреля, 07:45

Происшествия

Новости регионов: уровень воды в реке Тобол превысил 8,5 метра

Новости регионов: уровень воды в реке Тобол превысил 8,5 метра

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Уровень воды в реке Тобол у Кургана критически растет. Он уже превысил отметку в 8,5 метра и за последние сутки вырос на 123 сантиметра. К этому моменту под воду ушли дороги и мосты, у многих домов уже не видно крыш. В критической ситуации оказалась и Тюменская область. Там объявлена массовая эвакуация. Жителей шести деревень призвали срочно покинуть дома. А в Оренбургской области уровень воды упал, но все еще остается значительно выше опасной отметки.

Тем временем в новосибирском селе посреди водохранилища застрял автомобиль Toyota Land Cruiser. Его не могут вытащить уже почти неделю. Хозяин транспортного средства отправился на рыбалку и попал колесом в трещину льда. Своими силами водитель не справился, на помощь ему пришли спасатели, которые частично вытянули машину. В данный момент работу продолжают водолазы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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