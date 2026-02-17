Обвинение предъявили организатору пансионата для пожилых людей в Пенино

Обвинение предъявили одному из организаторов пансионата для пожилых людей в Пенино. В учреждении 26 пенсионеров заразились пневмонией из-за антисанитарных условий, 3 человека погибли.

При проверке Роспотребнадзора выяснилось, что документы на продукты в пансионате отсутствовали, санитарные нормы нарушались, а ремонт пищеблока шел параллельно с приготовлением пищи. В результате специалисты изъяли почти 600 килограммов потенциально опасной продукции.

