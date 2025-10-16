Форма поиска по сайту

16 октября, 22:15

Происшествия

Юрист из Москвы взял в долг 200 млн рублей и уехал на СВО

Юрист из Москвы Геннадий Констандогло взял в долг 200 миллионов рублей и уехал на спецоперацию. По словам его знакомых, он дружил с ними по несколько лет, помогал устроить их детей на работу, а затем под предлогом заработка и инвестиций выманивал деньги. Среди них есть даже заслуженный артист России Андрей Казаков.

Пострадавшие обратились в правоохранительные органы, возбуждено уголовное дело. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествиягородвидеоАлексей ЛазаренкоАлександра Бахтина

