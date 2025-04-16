Убившую отца московскую школьницу передали под присмотр родственникам

Московскую школьницу, которая убила своего отца, передали под присмотр родственникам. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Рассказанная девочкой история подтвердилась. Она несколько раз ударила отца ножом в попытке защитить старшую сестру. Мужчина в ссоре размахивал перед ней ножом и порезал девушке руку. Кроме того, ранее он требовал от студентки взять кредит, чтобы покрыть его долги. Следователи назначили экспертизы. Проверка личности убитого показала, что у него уже были проблемы с законом.

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