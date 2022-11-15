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Посольство США ответило на критику со стороны главы МВД Турции
Посольство США ответило на критику со стороны главы МВД Турции. До этого глава турецкого ведомства Сулеман Сойлу резко отреагировал на соболезнования США и заявил, что некоторые союзники не честны в их выражении, поскольку укрывают террористов на своей территории.
В посольстве США на эти слова заявили, что осуждают все проявления терроризма.
Теракт в центре Стамбула прогремел 13 ноября. Шестеро человек погибли, 80 пострадали, среди них оказались 3 гражданина России.
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