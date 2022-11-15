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Происшествия

Посольство США ответило на критику со стороны главы МВД Турции

Посольство США ответило на критику со стороны главы МВД Турции

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Посольство США ответило на критику со стороны главы МВД Турции. До этого глава турецкого ведомства Сулеман Сойлу резко отреагировал на соболезнования США и заявил, что некоторые союзники не честны в их выражении, поскольку укрывают террористов на своей территории.

В посольстве США на эти слова заявили, что осуждают все проявления терроризма.

Теракт в центре Стамбула прогремел 13 ноября. Шестеро человек погибли, 80 пострадали, среди них оказались 3 гражданина России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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