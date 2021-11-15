СК проверит информацию об издевательствах в подмосковном доме престарелых

СК начал проверку информацию об избиении постояльцев дома престарелых в Мытищах. Бывшая сотрудница пансионата ранее опубликовала видео, на котором пенсионерка привязана к кровати, а также интервью с другой пожилой женщиной. Последняя рассказала о побоях в пансионате и объяснила, почему молчит и не жалуется.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Будут опрошены сотрудники и руководство пансионата, постояльцы заведения. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

