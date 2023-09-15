Самолет МЧС РФ доставил гуманитарную помощь в зону затопления в Ливии

Самолет МЧС России доставил гуманитарную помощь в Ливию, в которой наблюдаются наводнения. На борту было техническое и медицинское оборудование, а также палатки и одеяла.

Кроме того, на место происшествия прибыли российские спасательные команды. Россия намеревается направить в Ливию несколько таких самолетов.

Число погибших в результате наводнений достигло 11 тысяч человек, около 20 тысяч граждан числятся пропавшими без вести, почти 40 тысяч были вынуждены покинуть свои дома.

Циклон "Даниэль" обрушился на северо-восток Ливии 10 сентября и принес на побережье Средиземного моря штормовой ветер и ливни с грозами. Наиболее серьезно пострадал город Дерна, где были разрушены две плотины. Именно это стало главной причиной многочисленных жертв в этом регионе.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

