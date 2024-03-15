В Москве завели дело на девушку, вылившую зеленку в урну для бюллетеней

В Москве задержали женщину, которая пыталась сорвать голосование на одном из участков. Она вылила красящую жидкость, похожую на зеленку, в урну для бюллетеней. Теперь нарушительнице грозит до пяти лет лишения свободы.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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