Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 февраля, 11:15

Происшествия

Спасатели ликвидировали пожар на территории здания "Известия Hall"

Спасатели ликвидировали пожар на территории здания "Известия Hall"

Пожар во дворе здания "Известия Hall" в центре Москвы ликвидировали

Движение транспорта ограничено на Пушкинской площади из-за пожара

Сотрудники МЧС не допустили распространение огня на здание "Известия Hall"

Пожар во дворе здания "Известия Hall" в центре столицы локализован

Движение транспорта ограничили по Путинковскому переулку из-за пожара

Два выхода станции "Пушкинская" перекрыты из-за пожара на Пушкинской площади

Вход на станцию метро "Пушкинская" перекрыт из-за пожара в здании "Известия Hall"

Ведущие Москвы FM анонсировали темы эфира 15 февраля

Пожару в "Известия Hall" присвоили третий уровень сложности

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар во дворе здания "Известия Hall" в Москве. На месте продолжают работать оперативные службы. Информации о пострадавших не поступало.

Возгорание произошло ранним утром 15 февраля. Пожару был присвоен третий уровень сложности. На прилегающих улицах временно действуют ограничения, например, закрыт вход на станцию метро "Пушкинская".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожарвидеоИван КнязевЕвгения МирошкинаВиктория Коннова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика