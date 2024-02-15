Спасатели ликвидировали пожар на территории здания "Известия Hall"

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар во дворе здания "Известия Hall" в Москве. На месте продолжают работать оперативные службы. Информации о пострадавших не поступало.

Возгорание произошло ранним утром 15 февраля. Пожару был присвоен третий уровень сложности. На прилегающих улицах временно действуют ограничения, например, закрыт вход на станцию метро "Пушкинская".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.