Стала известна причина аварии на Варшавском шоссе

От девяти до двенадцати человек, по разным данным, пострадали в аварии на Варшавском шоссе. Там столкнулись автобус и такси. Среди пострадавших есть двухмесячный ребенок.

О том, что стало причиной столкновения, – в сюжете телеканала Москва 24.

