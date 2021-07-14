Автобус перекрыл Профсоюзную улицу из-за аварии с легковушкой

На улице Профсоюзной автобус перекрыл дорогу из-за аварии. Автобус притерся к легковушке, теперь все ждут сотрудников ГИБДД.

Движутся все очень медленно, на участке собирается затор. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.