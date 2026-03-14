Новости регионов: один человек погиб и один пострадал на пожаре в жилом доме в Феодосии

Пожар произошел в частном доме в Феодосии. Пламя охватило все здание на улице Виноградная. В результате ЧП погиб один человек, а еще одного доставили с ожогами в медицинское учреждение. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.

На Камчатке вновь извергается один из самых активных вулканов Шивелуч. Ночью 14 марта жители поселка Ключи услышали несколько взрывов, после чего столб пепла из кратера поднялся на 8 километров. Пепловое облако ушло в сторону Берингова моря.

