Найденные на месте крушения SSJ 100 в Подмосковье черные ящики подлежат расшифровке

Черные ящики, которые нашли на месте крушения Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье, уцелели и подлежат расшифровке. Они помогут установить полную картину происшествия.

При этом приоритетной версией крушения пока остается техническая неисправность.

Sukhoi Superjet 100 рухнул днем 12 июля в лесном массиве Подмосковья. Самолет осуществлял транзитный перелет после ремонта, направляясь в аэропорт Внуково.

На борту воздушного судна находились два пилота и штурман – все они погибли. Следователи уже завели дело и изъяли документацию на заводе, где ремонтировали борт.

