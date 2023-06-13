Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:00

Происшествия

Число случаев отравления сидром в Ульяновской области возросло до 68

Число случаев отравления сидром в Ульяновской области возросло до 68

Три павильона вспыхнули на рынке "Садовод" на 14-м км МКАД

Микроавтобус с табачной контрабандой из Абхазии был задержан на границе

Полиция Турции начала разыскивать еще двоих нападавших на россиянина

Пожар произошел на территории Краснодарского НПЗ

На рынке "Садовод" в Москве произошло возгорание

Новости часа: более 52 тыс горожан получили помощь и поддержку в центре "Моя карьера"

На территории Санкт-Петербурга начался крупный пожар в производственном здании

До 90 тонн нефтепродуктов могло попасть в реку Лену после столкновения двух танкеров

В Минеральных Водах задержали участника банды Хаттаба и Басаева

Новые случаи отравления "Мистером Сидром" зафиксировали в Ульяновской области. В Минздраве региона сообщили, что число пострадавших увеличилось до 68, 21 человек погиб.

Также за неделю об отравлении жителей заявляли в Самарской, Нижегородской, Курганской, Пензенской областях и Республике Удмуртия. Предпринимателя, который занимался производством напитка, арестовали на два месяца. По делу проходят еще два мужчины, которые украли спиртосодержащую жидкость, в дальнейшем ее использовали для приготовления сидра.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Массовое отравление сидром в РФ
происшествиярегионывидеоИван ЕвдокимовЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика