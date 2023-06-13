Число случаев отравления сидром в Ульяновской области возросло до 68

Новые случаи отравления "Мистером Сидром" зафиксировали в Ульяновской области. В Минздраве региона сообщили, что число пострадавших увеличилось до 68, 21 человек погиб.

Также за неделю об отравлении жителей заявляли в Самарской, Нижегородской, Курганской, Пензенской областях и Республике Удмуртия. Предпринимателя, который занимался производством напитка, арестовали на два месяца. По делу проходят еще два мужчины, которые украли спиртосодержащую жидкость, в дальнейшем ее использовали для приготовления сидра.

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