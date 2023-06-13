Собянин подвел итоги четырех лет работы центра занятости "Моя карьера"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Центру службы занятости населения "Моя карьера" в этом году исполнилось четыре года, свыше 52 тысяч граждан смогли получить в нем поддержку для дальнейшего построения карьеры. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на Сергея Собянина.

По словам мэра, из 52 тысяч горожан почти 28 тысяч смогли найти работу, а более 3 тысяч человек открыли свое дело.

"Центр помогает людям с особыми потребностями. Это женщины с маленькими детьми, молодые люди, семьи с низким доходом, москвичи старшего возраста и соискатели с ограниченными возможностями здоровья. Для каждого есть специализированная программа", – отметил Собянин.

Мэр подчеркнул, что помощь в трудоустройстве жителям с особыми потребностями является одним из приоритетных направлений центра, для них были созданы специальные программы трудоустройства, такие как "Мама работает", "Прокачай карьеру", "5.0", "Доступная работа" и проект "Социальный контракт".

В центре работают карьерные эксперты и консультанты, которые сопровождают жителей города, находящихся в поиске работы на всех этапах: от составления резюме и до поддержки во время прохождения испытательного срока, сказал градоначальник.

Также центр "Моя карьера" постоянно улучшает и адаптирует свои сервисы, отталкиваясь от мнения и потребностей горожан, рассказал Собянин. Например, во время пандемии на базе центра были созданы штаб волонтеров и "Школа социального волонтерства", где проходили обучение будущие помощники и координаторы волонтерских групп. Они помогали жителям Москвы старшего возраста, доставляя им продукты, медикаменты и другое.

Собянин отметил, что прошлой осенью на базе "Моей карьеры" появился центр для семей участников специальной военной операции, где оказывалась и продолжает оказываться поддержка родственникам военнослужащих. Они могут получить психологическую или юридическую поддержку, оформить льготы или обратиться к специалистам с просьбой помочь найти работу.

С октября по март поддержку оказали свыше 23,5 тысячи семей, добавил Собянин.

В базе вакансий службы занятости населения столицы содержится более 400 тысяч предложений о работе из различных сфер рынка. С 2019 года свыше 470 тысяч москвичей смогли найти работу с помощью специалистов службы занятости, резюмировал мэр столицы.

Ранее заместитель мэра столицы Наталья Сергунина заявляла, что образовательный комплекс "Техноград" на ВДНХ запустит серию онлайн-курсов по развитию карьеры в июне.

Первый интенсив "Из соискателя в сотрудники" пройдет в 17:00 13 июня. Москвичам расскажут о рынке труда, инструментах поиска работы и этапах подготовки к собеседованию. Курс "Основы построения карьеры" начнется в 19:00 26 июня. На нем жители города узнают о профессиональном росте.



Жителям столицы рассказали о работе службы занятости "Моя работа"