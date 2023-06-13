Повторное возгорание локализовали на территории Краснодарского НПЗ

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Повторное возгорание локализовали на территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"Установлено, что произошел технологический сброс на факельный стояк НПЗ, наблюдается контролируемое горение. В 10:10 возгорание локализовано на площади 10 квадратных метров", – сообщили спасатели.

Утром 13 июня на территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода загорелась колонна для переработки дизельного топлива. Пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание.

Огонь охватил 20 квадратных метров. В 06:58 пожар локализовали. В 07:54 специалисты ликвидировали открытое горение. Как отметили в МЧС, пострадавших в результате инцидента нет.

Позднее выяснилось, что возгорание произошло из-за технологического сбоя на факельном стояке. Инфраструктурных повреждений не было обнаружено. При плановой остановке установки АВТ произошло превышение давления в электродегидраторе.



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