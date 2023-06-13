Причиной пожара на Краснодарском НПЗ стал технологический сбой

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Пожар на территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) произошел из-за технологического сбоя на факельном стояке. Об этом сообщает оперативный штаб Кубани.

"Причина пожара – произошел технологический сбой на факельном стояке НПЗ, где происходит сжигание избыточного газа, который образуется в процессе переработки нефтепродуктов", – приводит заявление штаба РИА Новости.

По информации пресс-службы мэрии Краснодара, при пожаре никто не пострадал. Инфраструктурных повреждений также не было обнаружено.

Вместе с тем региональные власти пояснили, что при плановой остановке установки АВТ произошло превышение давления в электродегидраторе. Из-за этого сработала штатная система защиты оборудования с последующим выходом паров на факел.

"Возгорания оборудования не было", – сообщили в мэрии.

О пожаре на Краснодарском НПЗ стало известно утром 13 июня. В 07:54 спасатели оперативно ликвидировали открытое горение на территории НПЗ. После этого последствия пожара на площади 20 квадратных метров устранили полностью.

