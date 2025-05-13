Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 мая, 18:15

Происшествия

Движение восстановлено после аварии с большегрузом на Славянском бульваре

Движение восстановлено после аварии с большегрузом на Славянском бульваре

Пожар произошел в жилом 9-этажном доме на юго-востоке Москвы

Многотонная фура вылетела с дороги на Славянском бульваре в Москве

Большегруз вылетел с проезжей части на Славянском бульваре в Москве

Три автомобиля столкнулись на внутренней стороне 106-го км МКАД

Новости регионов: женщина повредила более пяти машин в Санкт-Петербурге

На юге Москвы задержали наркоторговцев с крупной партией вещества

Оперативные службы прибыли на место ДТП на Славянском бульваре

Киоск общепита загорелся у метро "Марьина Роща"

Новости мира: Дональд Трамп прилетел в Саудовскую Аравию с визитом

Движение на Славянском бульваре восстановлено после серьезного ДТП с участием большегруза. Городские службы устранили последствия аварии, в которой многотонная фура, перевозившая металлические ограждения, на высокой скорости вылетела с проезжей части на газон и тротуар.

В момент происшествия на пути грузовика не оказалось пешеходов. В результате инцидента тягач сбил уличный фонарь, скамейку и повредил провода. Спецтехника вытянула многотонный автомобиль обратно на дорогу и эвакуировала его. Информация о состоянии водителя пока не поступала.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПгородвидеоАлексей Лазаренко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика