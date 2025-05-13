Движение восстановлено после аварии с большегрузом на Славянском бульваре

Движение на Славянском бульваре восстановлено после серьезного ДТП с участием большегруза. Городские службы устранили последствия аварии, в которой многотонная фура, перевозившая металлические ограждения, на высокой скорости вылетела с проезжей части на газон и тротуар.

В момент происшествия на пути грузовика не оказалось пешеходов. В результате инцидента тягач сбил уличный фонарь, скамейку и повредил провода. Спецтехника вытянула многотонный автомобиль обратно на дорогу и эвакуировала его. Информация о состоянии водителя пока не поступала.

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