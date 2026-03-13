Спасатели вытащили из-под плиты подростка в ТиНАО

Спасатели вытащили из-под плиты 15-летнего подростка в ТиНАО. Как сообщили в столичном главке МЧС, мальчик упал между плитами в строящемся здании и не смог выбраться самостоятельно.

Подростку помогли прибывшие к месту происшествия сотрудники МЧС, которые воспользовались во время спасательной операции спинальным щитом. После того как несовершеннолетнего вытащили из-под плиты, он был передан врачам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

