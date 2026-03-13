Волонтеры посменно дежурят на реке в поисках детей в Звенигороде

Поиски пропавших в Звенигороде школьников продолжаются. На Москве-реке выставляют посты волонтеров, там посменно дежурят по 2–3 человека. Они следят за обстановкой и передают информацию старшему. Поиски идут круглосуточно. Ночью акваторию патрулируют 5 аэролодок с прожекторами.

Двое детей еще не найдены, тело одного мальчика достали из воды. С родственниками пропавших детей работают психологи МЧС.

