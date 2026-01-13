Родители погибших младенцев в Новокузнецке сообщили о ранах на телах детей

В Новокузнецке продолжают выяснять обстоятельства смерти 9 младенцев в родильном доме № 1. Родители погибших детей заявляют, что на телах новорожденных были раны, хотя официально смерть объясняют инфекциями.

Также выяснилось, что в этом же медучреждении в сентябре прошлого года уже погиб один новорожденный. Следователи изымают медицинскую документацию, назначены судебно-медицинские экспертизы для установления точной причины смерти.

