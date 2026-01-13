Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию роддоме в Новокузнецке

Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию в Новокузнецке, где в местном родильном доме № 1 погибли девять новорожденных детей. На место прибудет группа врачей, в том числе московских, для проверки работы службы родовспоможения. Дети умерли в праздничные дни.

Предварительно их гибель объясняли внутриутробными и приобретенными инфекциями. В медучреждении сейчас действует карантин из-за превышения порога по ОРВИ. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о халатности и причинении смерти по неосторожности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.