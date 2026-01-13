Следователи начали допрос сотрудников роддома в Новокузнецке, где скончались младенцы

Следователи и московские врачи работают в новокузнецком роддоме, где скончались девять младенцев. Идет допрос сотрудников, также там изучают документы. Правоохранители описывают содержимое шкафчиков с медикаментами и каждый родовой бокс.

В Новокузнецк направили группу под руководством главы Росздравнадзора – в нее входят и столичные акушеры-гинекологи и педиатры. Им предстоит оценить местную службу родовспоможения параллельно с ходом расследования.

