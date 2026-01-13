Четырех детей перевели в больницу из новокузнецкого роддома после гибели новорожденных

Четверо детей переведены на лечение в больницу из новокузнецкого роддома № 1, где ранее погибли девять новорожденных. Следственный комитет возбудил уголовные дела о халатности и причинении смерти по неосторожности.

По данным регионального Минздрава, с начала декабря в роддоме приняли почти 240 родов. 17 детей родились в крайне тяжелом состоянии, предварительно, из-за внутриутробной инфекции. В настоящее время первое акушерское отделение закрыто на карантин из-за роста случаев ОРВИ.

