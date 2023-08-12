08:15Происшествия
Один человек погиб при камнепаде в горах Кабардино-Балкарии
Обвал горных пород произошел в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает МЧС РФ.
Все случилось на высоте три с половиной тысячи метров, в районе альпинистской базы "Безенги". Камнепад произошел около 02:00 на месте, где ночевали две группы альпинистов и туристов из Санкт-Петербурга.
В результате происшествия один человек погиб, пятеро ранены. В настоящее время начались работы по эвакуации пострадавших.
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