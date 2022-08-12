Писателя Салмана Рушди госпитализировали с ранением шеи на вертолете

Автор "Сатанинских стихов" Салман Рушди госпитализирован на вертолете с ранением шеи. О его состоянии не сообщается. Писателя, предположительно, ударили ножом. Случилось это во время выступления в Нью-Йорке.

Рушди собирался читать лекцию. Мужчина выбежал на сцену и напал на автора и его интервьюера. Нападавшего скрутили и повалили на пол. Полиция мужчину задержала. Его личность и мотивы устанавливают. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

