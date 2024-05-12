Мурашко распорядился направить медиков из федеральных и столичных центров в Белгород

Исполняющий обязанности министра здравоохранения России Михаил Мурашко поручил направить медперсонал из федеральных центров и Москвы для помощи пострадавшим в результате обрушения подъезда жилого дома в Белгороде. По словам Мурашко, 17 человек уже направлены в медорганизации.

При повторном обрушении крыши в многоэтажном доме сотрудники МЧС не пострадали, однако, под завалами могут находиться местные жители.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.