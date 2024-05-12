12 мая, 13:15Происшествия
Мурашко распорядился направить медиков из федеральных и столичных центров в Белгород
Исполняющий обязанности министра здравоохранения России Михаил Мурашко поручил направить медперсонал из федеральных центров и Москвы для помощи пострадавшим в результате обрушения подъезда жилого дома в Белгороде. По словам Мурашко, 17 человек уже направлены в медорганизации.
При повторном обрушении крыши в многоэтажном доме сотрудники МЧС не пострадали, однако, под завалами могут находиться местные жители.
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