СК РФ возбудил уголовное дело о теракте по факту обстрела Белгорода

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту массированного обстрела Белгорода со стороны Украины.

Ранее весь подъезд жилого дома в Белгороде рухнул в результате прямого попадания снаряда ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По последним данным, в результате ЧП пострадали девять человек, в том числе один ребенок. Его извлекли из-под завалов.

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