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Новости

12 мая, 12:45

Происшествия

СК РФ возбудил уголовное дело о теракте по факту обстрела Белгорода

СК РФ возбудил уголовное дело о теракте по факту обстрела Белгорода

Новости мира: более 300 человек погибли из-за наводнений в Афганистане

Девять человек пострадали в результате обрушения подъезда дома в Белгороде

Снаряд ВСУ попал в жилой дом в Белгороде

После удара ВСУ подъезд жилого дома обрушился в Белгороде

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ДТП произошло на пересечении Бакунинской улицы и Спартаковской площади

Прокуратура Республики Коми начала проверку по факту обрушения подъезда дома

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту массированного обстрела Белгорода со стороны Украины.

Ранее весь подъезд жилого дома в Белгороде рухнул в результате прямого попадания снаряда ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По последним данным, в результате ЧП пострадали девять человек, в том числе один ребенок. Его извлекли из-под завалов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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происшествиярегионывидеоЕвгения Мирошкина
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