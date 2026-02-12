Форма поиска по сайту

12 февраля, 13:45

Происшествия

Новости мира: огромная воронка образовалась посреди дороги в Шанхае

Жительница комплекса "Савеловский Сити" рассказала о подробностях пожара

Заседание по делу издевавшейся над 10 детьми женщины в Подмосковье назначено на 4 марта

Пожар потушили в ЖК "Савеловский Сити"

МЧС сообщили об эвакуации 30 человек при пожаре в ЖК "Савеловский Сити"

Пожарные начали работать на месте возгорания в ЖК "Савеловский Сити"

Новости мира: 15 человек пострадали на акции протеста в Буэнос-Айресе

Очевидцы сняли кадры с места пожара в ЖК "Савеловский Сити"

Отсидевший в тюрьме псевдоцелитель Бог Кузя снова начал проповедовать в Москве

Пожар произошел в столичном ЖК "Савеловский Сити"

Огромная воронка образовалась посреди дороги в Шанхае. Местные СМИ пишут, что никто не пострадал, люди успели разбежаться. По версии полиции, ЧП связано со строительством метро. Прямо под проезжей частью прокладывали тоннель.

Как минимум 15 человек пострадали во время акции протеста в Буэнос-Айресе. Ее участники выступили против трудовой реформы перед зданием конгресса. Столкновения начались после того, как протестующие забросали камнями и бутылками с зажигательной смесью сотрудников полиции, которые следили за порядком. Тогда на место вызвали водометы и машины со слезоточивым газом. Полицейские на мотоциклах начали прогонять толпу с площади. Известно, что среди пострадавших есть ребенок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествияполитиказа рубежомвидеоЕвгения МирошкинаСтанислав Кулик

