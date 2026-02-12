Новости мира: огромная воронка образовалась посреди дороги в Шанхае

Огромная воронка образовалась посреди дороги в Шанхае. Местные СМИ пишут, что никто не пострадал, люди успели разбежаться. По версии полиции, ЧП связано со строительством метро. Прямо под проезжей частью прокладывали тоннель.

Как минимум 15 человек пострадали во время акции протеста в Буэнос-Айресе. Ее участники выступили против трудовой реформы перед зданием конгресса. Столкновения начались после того, как протестующие забросали камнями и бутылками с зажигательной смесью сотрудников полиции, которые следили за порядком. Тогда на место вызвали водометы и машины со слезоточивым газом. Полицейские на мотоциклах начали прогонять толпу с площади. Известно, что среди пострадавших есть ребенок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.